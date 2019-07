Messina Plastic Free: raccolti 30 sacchi di rifiuti e plastica sulla spiaggia di Santa Margherita

0 Condivisioni Facebook Twitter

Continua la pulizia delle spiagge di Messina. A scendere in campo ieri pomeriggio, sulla spiaggia di Santa Margherita, sono stati gli esponenti del Movimento 5 Stelle, che hanno lanciato l’iniziativa “Messina Plastic Free: liberiamo le spiagge dalla plastica”.

Armati di sacchi, guanti e rastrelli, c’erano i PortaVoce messinesi nazionali Francesco D’Uva, Alessio Villarosa, Barbara Floridia, Grazia D’Angelo, Antonella Papiro, Antonio De Luca, insieme ai consiglieri comunali Andrea Argento, Cristina Cannistrà, Serena Giannetto, ai consiglieri di quartiere Paolo Scivolone e Alessandro Geraci.

A fargli compagnia anche gli attivisti dei Grilli dello Stretto. Ben tre ore di pulizia che hanno permesso di raccogliere trenta sacchi di plastica e immondizia.

«Abbiamo ripulito un tratto della spiaggia di Santa Margherita, tra le più belle del comune di Messina – commenta Francesco D’Uva – con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sull’importante tematica ambientale del plastic free».

A coadiuvare l’iniziativa è stata anche una squadre di Messinaservizi Bene Comune che, al termine della raccolta, ha provveduto allo smaltimento dei sacchi differenziati.

«Abbiamo voluto dimostrare quanta plastica ci sia nelle nostre spiagge e quanto essa sia dannosa per l’ambiente e per noi stessi», hanno dichiarato i PortaVoce. «Speriamo – hanno continuato – che questo sia un incentivo, uno sprone per combattere una battaglia che non ha e non può avere colore politico. Tutti noi, nel nostro piccolo e nel nostro quotidiano, possiamo fare qualcosa per un mondo più ambientale e sostenibile: al bianco della plastica preferiamo l’azzurro del mare».

