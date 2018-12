Natale a Messina. Orari ridotti nei giorni festivi per bus e Shuttle ATM

7 Condivisioni Facebook Twitter

Atm ha appena comunicato gli orari degli autobus durante gli imminenti giorni festivi: 25 e 26 dicembre e 1 gennaio. Solo per questi giorni è previsto un orario ridotto, diverso da quello normalmente adottato nei giorni rossi. Oltre alla riduzione delle linee secondarie, anche per lo Shuttle è prevista una pausa di un’ora e 45 minuti tra le singole corse.

La riduzione drastica dei viaggi della linea principale non convince la Uiltrasporti: «Gli orari programmati nei periodi festivi sono fisiologici – dichiara Michele Barresi segretario generale – ciò che però balza all’occhio è la scelta che l’Atm ha operato sul piano di esercizio attualmente in vigore e basato tutto sullo Shuttle, linea considerata forte. Basta dare uno sguardo alle tabelle di linee e orari per vedere che anche le corse della linea principale sono state drasticamente ridotte».

Questa decisione dell’Atm potrebbe creare dei problemi nella regolarità del servizio, che comunque dovrebbe essere garantito: «In questi giorni di festa i bus che collegano la città da Giampilieri a Torre Faro viaggeranno tra le 7,30 del mattino e le 12,30 e poi dalle 17,30 alle 22.30. Ripetiamo, le riduzioni sono normali – continua Barresi – ma vorremmo sottolineare che con queste riduzioni i cittadini dei villaggi saranno ancora di più penalizzati, perché già dovranno fare i conti con il taglio sulle linee che li coprono e in più avranno oggettive difficoltà a raggiungere il centro città».

Per queste motivazioni la Uiltrasporti ha chiesto di rivedere la frequenza festiva dello Shuttle e attestarla a orari che diano garanzia di efficienza e funzionalità all’intero piano esercizio .

