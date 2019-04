Messina. Mercoledì scuole chiuse: arriva il Giro di Sicilia 2019

197 Condivisioni Facebook Twitter

Il prossimo mercoledì 3 aprile le scuole di Messina saranno chiuse per consentire il passaggio in sicurezza del Giro di Sicilia 2019, la gara ciclistica internazionale che vedrà tra le sue tappe diverse città dell’Isola.

La chiusura di tutte le scuole, di ogni ordine e grado, pubbliche, private e parificate del territorio comunale è stata disposta tramite un’ordinanza sindacale emanata per consentire il passaggio degli atleti coinvolti nella competizione. «Il provvedimento – si legge nella nota condivisa dal Comune – è stato adottato al fine di assicurare la tutela della pubblica e privata incolumità e agevolare maggiormente le condizioni del traffico cittadino anche a seguito di necessarie modifiche viarie».

Le tappe del Giro di Sicilia 2019

Quest’anno, dopo circa 40 anni, Rcs Sport e La Gazzetta dello Sport hanno deciso di riportare in vita il Giro di Sicilia. Per l’occasione sono state scelte TOT tappe in tutta l’Isola che si svolgeranno tra il 3 e il 6 aprile.

Prima tappa – Partenza da Catania e arrivo a Milazzo, su un percorso lungo 165 chilometri;

– Partenza da Catania e arrivo a Milazzo, su un percorso lungo 165 chilometri; Seconda tappa – Partenza da Capo d’Orlando (Messina) e arrivo a Palermo, per un totale 236 chilometri;

– Partenza da Capo d’Orlando (Messina) e arrivo a Palermo, per un totale 236 chilometri; Terza tappa – Partenza da Caltanissetta e arrivo a Ragusa per un totale di 186 chilometri);

– Partenza da Caltanissetta e arrivo a Ragusa per un totale di 186 chilometri); Quarta, e ultima, tappa – Partenza da Giardini Naxos e arrivo sull’Etna per un totale di 122 chilometri.

L’ultima tappa, che prevede la risalita del vulcano più alto d’Europa sembra rappresentare la vera e propria sfida di questa competizione. Già nel 2017 e nel 2018 l’Etna è stato il punto di arrivo del Giro d’Italia. L’ultima edizione del Giro di Sicilia di ciclismo, nel 1977, venne vinta da Giuseppe Saronni, davanti a Pierino Gavazzi e al siciliano Carmelo Barone.

