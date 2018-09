Messina. Lavori in corso sul viale Regina Elena…ed è subito traffico in tilt

4 Condivisioni Facebook Twitter

Messina. Traffico in tilt sul viale Regina Elena a causa di lavori di rifacimento del manto stradale: a segnalarlo il consigliere della quinta Circoscrizione, Franco Laimo.

Si tratta di una delle strade più frequentate, soprattutto da pendolari che arrivano dai villaggi della zona Nord. L’asfalto si presentava, già da due mesi, rovinato da alcuni lavori di inserimento della fibra ottica e non si era ancora effettuata la bitumazione.

Perché scegliere di fare questi delicati interventi in pieno giorno? È questo il quesito che si pone il Consigliere circoscrizionale, che già dai tempi della precedente Amministrazione comunale si batte per agevolare la decongestione del traffico nell’arteria, che nelle ore di punta diventa spesso impercorribile.

«È inaccettabile che certi lavori vengano effettuati nelle ore diurne e in particolar modo nelle ore di punta e alla ripresa delle attività lavorative post-estive – scrive Laimo in una nota stampa. Bisognerebbe imporre che tali lavori vengano effettuati in ore con poco traffico veicolare, al fine di evitare che ne paghino le conseguenze sempre i cittadini».

La coda si prolunga fino alla rotonda posta all’incrocio con il Viale Annunziata, punto rosso del traffico, dove, anche in situazioni ordinarie, si formano decongestioni del traffico in ogni direzione.

