Messina. Al via i lavori sul Ponte di Mili Marina: previste limitazioni viarie

27 Condivisioni Facebook Twitter

A partire da domani, venerdì 7 dicembre 2018, il Ponte di via Nazionale a Mili Marina in provincia di Messina, sarà chiuso sia al transito pedonale e che a quello veicolare per consentire lo svolgimento dei necessari lavori di messa in sicurezza dell’area.

Gli interventi previsti non prevedono, a oggi, una risoluzione definitiva del problema e la ricostruzione del ponte, che avverrà presumibilmente in un secondo momento, ma sono finalizzati a rallentare il degrado degli elementi strutturali del ponte. Degrado che rappresenta un rischio, più volte segnalato, per la pubblica incolumità.

Orari e limitazioni

I lavori di manutenzione del ponte di Mili Marina inizieranno quindi domani, venerdì 7 dicembre, e si protrarranno per i successivi 20 giorni lavorativi. Per consentire lo svolgimento in sicurezza degli interventi sono state disposte alcune limitazioni alla regolare viabilità.

Nello specifico, è stata disposta, la chiusura del ponte di Mili Marina al transito veicolare e pedonale tra le ore 7.00 e le ore 17.00 per 20 giorni feriali a partire da domani mattina. I tratti interessati agli interventi, e alle conseguenti limitazioni di sicurezza sono due:

via Nazionale a Mili Marina , in direzione nord-sud, in corrispondenza del numero civico 240;

, in direzione nord-sud, in corrispondenza del numero civico 240; l’intersezione tra via Nazionale e la strada arginale al torrente Galati in direzione sud-nord.

(102)