Messina. Inquinamento elettromagnetico entro i limiti

Da sempre la Terra ha un fondo elettromagnetico naturale che, a causa del progresso tecnologico, è aumentato sempre di più con il tempo. Per assicurarsi che tali valori non diventino un pericolo per la popolazione, il Governo – con i Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 – ha fissato i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici.

Il Comune di Messina è stato tra i primi Enti pubblici ad avere intrapreso l’attività di monitoraggio, per assicurarsi che l’inquinamento elettromagnetico non superi i limiti imposti dalla legge, sopratutto nei luoghi più frequentati dai bambini. L’obiettivo del monitoraggio nel lungo periodo, infatti, è di evitare che la salute delle future generazioni venga influenzata dall’’impatto ambientale generato dagli impianti di telecomunicazione, in rapida e continua evoluzione. La rete di monitoraggio del Comune di Messina è costituita da sei centraline indoor attive dal 2001 e collocate all’interno di alcune scuole cittadine. Le centraline di monitoraggio Scuola elementare e media Mazzini

Scuola elementare F. Crispi,

Scuola elementare Montepiselli,

Scuola elementare G. Martino di Tremestieri

Scuola elementare Beata Eustochia; Esistono anche delle centraline outdoor, alimentate con pannelli solari e collocate sulle terrazze di edifici situati nel centro urbano, dove la concentrazione di antenne trasmittenti è più alta. Queste centraline si trovano nelle seguenti zone: Istituto Don Orione

Viale S. Martino

Casa di cura S. Camillo

Viale Principe Umberto

Palazzo Piacentini

Via T. Cannizzaro