Messina. Infarto durante l’esibizione al Palacultura. Operato Francesco Nicolosi

Sabato 13 gennaio il direttore artistico del Teatro Bellini di Catania, il pianista Francesco Nicolosi è stato colto da un infarto mentre si esibiva all’Accademia Filarmonica di Messina. Portato tempestivamente all’ospedale Papardo, Nicolosi è stato operato d’urgenza.

Mentre si esibiva nel bis richiesto dalla sala, il direttore del Bellini ha accusato un malore che lo ha costretto a concludere in anticipo l’esibizione e a ritirarsi nel proprio camerino. Dopo essere stato visitato da un cardiologo che fortunatamente si trovata in sala, l’artista catanese è stato condotto all’ospedale Papardo dove, a seguito degli accertamenti del caso e della conseguente diagnosi di infarto, ha subito un’operazione d’urgenza per l’allargamento tramite stent di una coronaria.

Stando agli ultimi aggiornamenti, Nicolosi è “fuori pericolo”. Nel visitarlo, i medici hanno rilevato un’ulteriore occlusione e hanno previsto un secondo intervento cui il pianista dovrebbe sottoporsi nei prossimi giorni.

