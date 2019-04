Messina. Giro di Sicilia 2019: tutte le modifiche alle linee bus e tram di ATM

8 Condivisioni Facebook Twitter

In occasione del passaggio da Messina del Giro di Sicilia 2019, previsto per domani, mercoledì 3 aprile, ATM ha disposto alcune modifiche ai percorsi delle linee bus tra la tarda mattinata e le 15.30.

Dopo la comunicazione del Comune riguardante la chiusura di tutte le scuole della città dello Stretto in occasione della gara ciclistica regionale, oggi ATM ha diramato un comunicato con cui annuncia la sospensione o la modifica dei servizi bus e tram in concomitanza con il passaggio degli atleti partecipanti al Giro di Sicilia 2019 da Messina.

«Il servizio – specifica l’Azienda – riprenderà alle ore 15.30 come da orario di tabellino e comunque dopo la comunicazione della Centrale Operativa dei VV.UU., di ripristino della circolazione nel percorso interessato al passaggio della carovana ciclistica».

Per quel che riguarda il tram, sul sito di ATM non si fa riferimento a una sospensione del servizio, ma semplicemente a possibili “rallentamenti o fermi per il tempo necessario al transito della carovana” nella fascia oraria che va dalle ore 13.00 alle ore 15.30.

Modifiche ai percorsi dei bus ATM

Linea 1 (Shuttle)

Capolinea Giampilieri: L’ultima partenza con arrivo al capolinea di Statua Padre Pio sarà effettua-ta alle ore 10.20, le partenze delle ore 10.40, 11.00, 11.20, 11.40, 12.00, 12.20. effettue-ranno servizio fino alla Stazione C.le..

Capolinea di Padre Pio: L’ultima partenza con arrivo a Giampilieri Sup. sarà effettuata alle ore 10.20, le partenze delle ore 10.40, 11.00, 11.20, 11.40, 12.05 e 12.20 effettueranno servizio fino al Deposito Atm.

Le altre linee

Linea 2: Non effettua le corse dalla Zir dalle ore 12.50 alle ore 15.30.

Linea 3: Non effettua le corse dalla Zir dalle ore 11.35 alle ore 15.30.

Linea 4: Non effettua le corse dalla Zir dalle ore 12.25 alle ore 15.30.

Linea 5: Non effettua le corse dalla Zir dalle ore 12.40 alle ore 15.30.

Linea 6: Non effettua le corse dalla Zir dalle ore 12.20 alle ore 15.30

Linea 7: Non effettua le corse dalla Zir dalle ore 12.45 alle ore 15.30

Linea 8: Non effettua le corse da Villa Dante dalle ore 12.30 alle ore 15.30

Linea 9: Non effettua la corsa da Villa Dante delle ore 14.35.

Linea 10: Non effettua le corse dalla Zir dalle ore 12.35 alle ore 15.30

Linea 11: Con le corse in partenza da Cumia Sup. delle ore 11.45 e 13.40 effettuerà Capolinea a Villa Dante.

Linea 12: Non effettua le corse delle ore 12.30 e delle ore 14.15, dal Cavallotti

Linee 13, 14 e 15: Dalle ore 12.30 alle 15.30 saranno limitati presso il V.le Europa corsia Monte—Mare, ultima fermata prima di Rotonda Zaera.

Linea 15 BIS: Non effettua la corsa delle ore 14.20 dal Cavallotti.

Linea 16: Con la corsa in partenza da P.zza Gonzaga delle ore 15.00, giunti sulla Via T. Cannizzaro proseguire per Via Garibaldi – Via 1° Settembre e Cavallotti senza raggiungere la Stazione C.le.

Linea 17: Con le corse in partenza da Citta Nuova delle ore 12.45e delle ore 14.00, giunti sulla Via T. Cannizzaro proseguire per Via Garibaldi – Via 1° Settembre e Cavallotti senza raggiungere la Stazione C.le.

Linea 18: Non effettua le corse delle ore 13.15 e delle ore14.30, dal Cavallotti.

Linea 19: Non effettua le corse delle ore 13.15 e delle ore 14.40, dal Cavallotti.

Linea 20: Non effettua le corse delle ore 12.55 e delle ore 14.35, dal Cavallotti.

Linea 21: Non effettua le corse delle ore 11.25 e delle ore 13.25, dal Cavallotti.

Linea 22: Non effettua le corse dalle ore 13.05 alle ore 15.30, dal Cavallotti.

Linea 23 e 24: Percorso regolare, nessuna interruzione.

Linea 25: Non effettua le corse delle ore 11.30 e delle ore 13.45, dal Cavallotti.

Linea 26: Non effettua le corse delle ore 11.40 e delle ore 14.10, dal Cavallotti.

Linea 27: Non effettua la corsa delle ore 14.15 dal Cavallotti.

Linea 29: Non effettua le corse delle ore 11.55 e delle ore 14.10 dal Cavallotti.

Linea 30: Non effettua le corse delle ore 12.05 e delle ore 14.20 dal Cavallotti.

Linea 31 e 32: Percorso regolare, nessuna interruzione.

Linea 33: Con le corse in partenza da Ponte Gallo delle ore 13.20 e 14.55 giunti sulla Via Garibaldi, proseguire per Via 1° Settembre e Cavallotti senza raggiungere la Stazione C.le.

Linea 35: La corsa in partenza da Acqualadrone delle ore 13.00 viene parzializzata al capolinea di Annunziata.

