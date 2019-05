Messina. Fuori piove… ma anche dentro l’autobus – VIDEO

28 Condivisioni Facebook Twitter

Piove dentro l’autobus! È questa l’esclamazione che stamattina i messinesi che hanno viaggiato su uno Shuttle ATM hanno fatto appena saliti sul bus. Come mostrano le nostre immagini, all’interno della corsa delle 8.00 partita da Giampilieri pioveva davvero.

Una nuova ondata di maltempo, insomma, si è riversata su Messina e a subirne gli effetti non è, come di consueto, solo la viabilità, ma anche chi si sposta con i mezzi. Stamattina i passeggeri dello Shuttle delle 8.00 proveniente da Giampilieri e diretto verso la zona Nord si sono ritrovati a dover contrastare le gocce di pioggia che scendevano dal tetto del bus di ATM, concentrandosi nella parte anteriore del mezzo, dove non pioveva.

La mattinata, insomma, non si è presentata proprio nel migliore dei modi. Tra i forti rovesci e i rallentamenti del traffico dovuti alla chiusura per lavori della Galleria San Jachiddu – che già nei primi due giorni ha generato disagi e polemiche – la città appare, almeno nelle ore di punta, quasi paralizzata.

