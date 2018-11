Messina. Esonda il torrente Santo Stefano: l’acqua invade le strade

283 Condivisioni Facebook Twitter

Paura tra i residenti del villaggio di Santo Stefano Briga dove, questa mattina, è esondato il torrente Santo Stefano. A causa delle forti piogge delle ultime ore, le acque si sono ingrossante uscendo fuori dagli argini in diversi punti e invadendo una delle strade principali.

Insieme all’acqua, il torrente ha portato con sé anche fango, detriti, arbusti e rifiuti. Per fortuna, al momento, non si registrano feriti. Sgomberate anche diverse auto, che erano state parcheggiate per la notte nelle vicinanze del torrente. Sul posto gli uomini della Polizia che stanno verificando la gravità della situazione.

Tra gli abitanti del villaggio è forte la preoccupazione per quel torrente che, a causa dei mancati interventi di pulizia e di messa in sicurezza, è diventato una vera e propria bomba ad orologeria.

