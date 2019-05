Domani a Messina la processione di Santa Rita: ecco il percorso e le limitazioni viarie

8 Condivisioni Facebook Twitter

Tutto pronto a Messina per la processione di Santa Rita. Dopo una settimana di festeggiamenti, i fedeli si preparano al momento più atteso e sentito della tradizione. L’appuntamento è per domani, mercoledì 22 maggio, a partire dalle ore 17.30.

Si inizierà con la tradizionale benedizione delle rose e subito dopo le reliquie di Santa Rita percorreranno le vie del centro città. La processione partirà da via Santa Marta e proseguirà verso Piazza Lo Sardo, via A. Martino, via S.M. del Selciato, via Mamertini, via S. Cecilia, Piazza Trombetta e di nuovo via Santa Marta.

Al fine di garantire che lo svolgimento della processione, il Comune di Messina ha disposto alcune limitazioni viarie.

Sarà, infatti, vietata la sosta con rimozione coatta su entrambi i lati della via Santa Marta, nel tratto compreso tra la via San Paolino e piazza Lo Sardo.

Sempre nella giornata di domani, oltre alla processione di Santa Rita, il programma dei festeggiamenti prevede anche:

Celebrazione delle Sante Messe

ore 7,00 – 8,00 – 9,00 – 10,00 – 11,00

ore 12,00 Supplica e Celebrazione Eucaristica

Anno dopo anno, sono migliaia i fedeli provenienti da tutta la provincia di Messina che si uniscono per rendere onore a Santa Rita da Cascia e al simulacro donato alla chiesa gli Ortolani da Sant’Annibale Maria di Francia nel 1891. Il 22 maggio 1925 la chiesa venne intitolata solennemente a Santa Rita da Cascia ed elevata alla dignità di santuario diocesano.

