Messina. De Luca sui dipendenti comunali: «In questo Palazzo Municipale c’è tanta illegalità»

Nonostante gli inviti dei sindacati a porre un freno a quella che hanno definito una «continua campagna denigratoria generalizzata nei confronti di tutti i dipendenti comunali», Cateno De Luca torna a parlare dei dipendenti comunali e, anche questa volta, si tratta di una riflessione fatta con l’amaro in bocca.

«La legalità per un uomo delle Istituzioni è fare il proprio dovere senza se e senza ma! – afferma il sindaco. In questo Palazzo Municipale c’è tanta illegalità perché tanti inquilini non fanno il proprio dovere». Il primo cittadino torna, quindi, a ribadire che è ancora lontano il suo sogno di avere una avere una macchina amministrativa efficiente ove tutti i dipendenti/colleghi sono innamorati del proprio lavoro ed io possa essere orgoglioso di tutti loro e paladino a loro difesa.

Questa nuova riflessione fa subito tornare alla mente il discorso di De Luca fatto durante l’ultima seduta del Consiglio Comunale in cui il sindaco ha ribadito a gran voce che «una parte del personale è zavorra» e che «il livello di qualità e di professionalità del personale di Palazzo Zanca e delle Società Partecipate è scarso».

Ma la storia del rapporto complicato tra il sindaco di Messina e i dipendenti comunali ha avuto inizio già durante la campagna elettorale e, in questi quasi tre mesi di amministrazione, ha visto il susseguirsi di botta e risposta con i sindacati che, parallelamente al primo cittadino, hanno iniziato una campagna in difesa degli inquilini di Palazzo Zanca, soprattutto della «stragrande maggioranza dei lavoratori che fanno il proprio dovere con dedizione e profitto».

