Messina. Il comitato Insieme per la Panoramica: «Manutenzione necessaria»

Messina. Manto stradale dissestato e segnaletica orizzontale scolorita, queste le condizioni della Panoramica dello Stretto denunciate dal Presidente del comitato “Insieme per la Panoramica”, Orazio Polimeni.

Sebbene i progressi ci siano stati, i risultati siano visibili, e alcuni lavori siano stati portati a compimento mentre altri sono attualmente in corso, la situazione della strada che collega l’Annunziata ai villaggi della zona nord di Messina sembrerebbe non essere ancora ottimale. Polimeni, in una nota, precisa che: «Ancora non sono state portate a compimento piccole opere che potrebbero rappresentare un grande passo in avanti».

Il tratto che dalla rotonda Arena dell’Annunziata porta fino alla Piazzetta Belvedere, dove è situata l’edicola della Panoramica, necessiterebbe, secondo quanto riportato, di interventi di bitumazione e del rifacimento della segnaletica orizzontale, ormai scolorita e quindi poco visibile, soprattutto nelle ore notturne. «I lavori su questa zona – precisa Polimeni in una nota – erano stati indicati tra gli interventi futuri dallo stesso assessore all’Urbanistica Sergio De Cola».

Nell’elenco delle opere realizzate, o in cantiere, di questa Amministrazione, l’assessore De Cola ha indicato l’aumento dei fondi stanziati per la manutenzione stradale, che dai 900 mila euro del 2013 sono incrementati a 3 milioni e 700 mila euro del 2017.

Nel sollecitare l’Amministrazione all’adempimento degli impegni presi, il presidente del Comitato “Insieme per la Panoramica” suggerisce, inoltre, che si proceda al rifacimento dell’illuminazione dell’area, sostituendo alle lampade presenti un nuovo impianto a LED, al contempo più potente e meno dispendioso. Lo stesso lavoro è stato svolto in precedenza nella parte bassa del torrente Annunziata.

