Messina. Illuminazione carente e lampade guaste tra Annunziata e Panoramica

Messina. Lampioni guasti e illuminazione carente all’Annunziata e lungo la Panoramica: questo quanto denunciato dal presidente del comitato “Insieme per la Panoramica” Orazio Polimeni.

«Da oltre due mesi – segnala Polimeni – contrada Catanese è completamente al buio». Ma il problema della mancanza di illuminazione sembrerebbe riguardare un’area più ampia, andando a toccare anche la Panoramica dello Stretto, strada altamente frequentata che collega l’Annunziata ai villaggi della zona Nord, da Ganzirri a Torre Faro, ecc.

«Già oltre un mese fa avevo denunciato il guasto di alcune lampade posizionate in particolare tra la rotonda Arena e il complesso Parnaso – spiega, infatti, il presidente dell’Associazione. Ma ancora, da quanto riportato dal presidente del comitato “Insieme per la Panoramica”, dopo 45 giorni e tre o quattro segnalazioni, si è in attesa di un intervento risolutivo.

Nel rammentare quanto l’area sia trafficata quotidianamente, Orazio Polimeni conclude, quindi, auspicandosi un intervento celere e risolutivo della situazione.

