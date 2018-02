Messina. Attraversamenti pedonali rialzati anche in via Garibaldi

22 Condivisioni Facebook Twitter

Messina. Al fine di garantire una maggiore sicurezza per pedoni e automobilisti, è stata disposta la realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati, con moduli “Castellana” in via Garibaldi.

Il posizionamento degli attraversamenti interesserà:

Il lato sud di Largo Minutoli , in prossimità di Palazzo Zanca;

, in prossimità di Palazzo Zanca; L’ intersezione con via Laudamo , in prossimità del Teatro Vittorio Emanuele;

, in prossimità del Teatro Vittorio Emanuele; Il tratto antistante la chiesa di S. Giuliano.

In entrambi i sensi di marcia di via Garibaldi sarà disposto il limite di velocità 30 km/h e sarà collocata la segnaletica stradale verticale indicante la presenza di “attraversamenti pedonali rialzati”.

