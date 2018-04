Messina aderisce a P@goPA: presto le tasse si pagheranno online

5 Condivisioni Facebook Twitter

In un paio di mesi sarà possibile pagare le tasse online grazie all’adesione del Comune di Messina al sistema P@goPA. Il progetto, avviato da tempo, ha superato positivamente la prima fase di accreditamento con l’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID).

Attraverso P@goPA, i cittadini e le imprese avranno la possibilità di effettuare i pagamenti dei tributi in modalità elettronica, scegliendo liberamente il prestatore di servizio (Banche, Poste, siti web, ecc.), le forme di pagamento (carta di credito, bollettino elettronico, addebito in conto, ecc.) e il canale tecnologico preferito (internet Banking, Bancomat, mobile, ecc.).

«Si tratta di uno strumento strategico importante – ha commentato l’assessore all’Innovazione Tecnologica, Sergio De Cola – che consente di velocizzare la riscossione dei crediti, ridurre i costi e uniformare i servizi agli utenti».

«Un vantaggio per tutti i cittadini che sceglieranno di utilizzare il sistema – ha spiegato, inoltre, De Cola – sarà la garanzia della correttezza dell’importo da pagare, la conoscenza preventiva dei costi dell’operazione da effettuare e anche l’ottenimento immediato di una ricevuta di pagamento. Il nuovo Sistema P@goPA permetterà all’Amministrazione comunale di ampliare e facilitare la riscossione dei crediti, ottenendone l’esito in modalità elettronica e potendo effettuare la relativa riconciliazione in modo certo e automatico».

Infine, il Comune di Messina, consapevole delle difficoltà dei Comuni di minori dimensioni, ha scelto di aderire al sistema P@goPA come Intermediario Tecnologico per supportare le Pubbliche Amministrazioni della Città Metropolitana nella scelta di utilizzare la piattaforma.

