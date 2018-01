Messina. 29 assunzioni al Comune per il 2018. Ecco il bando

Con l’arrivo del anno nuovo, a Messina giungono nuove opportunità lavorative: il Comune di Messina ha indetto un bando di mobilità esterna volontaria per la selezione di 29 funzionari, a tempo pieno e indeterminato.

Il bando, indetto ai sensi dell’art.30 del D. Lgs.vo n. 165/2001 e ss.mm.ii., offre una varietà di posizioni accessibili tramite titoli e colloquio conoscitivo, per 29 figure tra cui: 6 direttori di sezione, 1 assistente sociale, 4 funzionari, 10 istruttori e 8 collaboratori amministrativi.

Secondo quanto precisato nel bando può partecipare chi:

appartiene alla categoria giuridica e il profilo professionale che è alla pari di quello del posto da ricoprire l’idoneità fisica e non è stato destinatario di provvedimenti disciplinari; è dotato di idoneità fisica e non ha precedenti penali; è in possesso dell’assenso preventivo al trasferimento rilasciato dall’Ente di appartenenza.

Non è previsto un bando per chi non copre già una carica nella pubblica amministrazione ma il documento afferma che “la procedura di selezione per mobilità volontaria costituisce adempimento preliminare alla programmazione delle procedure concorsuali pubbliche esterne ed interne”.

Qui è possibile consultare il bando.