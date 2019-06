Love is Love. Le foto più belle dello Stretto Pride di Messina

12 Condivisioni Facebook Twitter

Colori, musica e tanti sorrisi: lo Stretto Pride di Messina è stata una vera e propria festa. Un’onda arcobaleno ha invaso le strade del centro al grido di Love is Love. Oltre 3 mila persone si sono riunite a Piazza Antonello ed insieme hanno sfilato in un corteo festoso ma sempre ordinato che ha attraversato il Corso Cavour, via Tommaso Cannizzaro e Corso Garibaldi. Ad attenderli a piazza Unione Europea la sorpresa più bella: la bandiera arcobaleno esposta sulla facciata principale del Comune di Messina.

Donne, uomini, bambini, famiglie, giovani, adulti: insieme per difendere i diritti di tutti. A sfilare allo Stretto Pride di Messina anche alcuni consiglieri comunali: Alessandro Russo, Antonella Russo, Alessandro De Leo, Massimo Rizzo, Salvatore Sorbello e Cristina Cannistrà.

Ma per raccontare davvero cosa è stato e l’atmosfera che si è respirata durante lo Stretto Pride, abbiamo creato una foto gallery che mostra quanto era bella ieri Messina, sotto un cielo arcobaleno.

