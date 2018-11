Laura Latino: la blogger messinese di Just4mom che racconta l’avventura di essere mamma

49 Condivisioni Facebook Twitter

Oltre 42mila follower su Facebook e quasi 20mila su Instagram. Laura Latino è una blogger messinese che, con passione ed un sorriso contagioso, è riuscita a far diventare il suo Just4Mom punto di riferimento per le mamme italiane. Ha 31 anni ed una laurea in Giurisprudenza, ha vissuto a Roma, Genova e da gennaio si è trasferita a Vercelli per seguire il marito. Prima di tutto, però, Laura è la mamma della piccola Lavinia di 2 anni.

Ed è proprio durante la gravidanza che ha deciso di aprire il suo blog, con l’obiettivo di fornire alle altre donne in dolce attesa e alle neo mamme consigli utili e risposte chiare alle domande più frequenti, che lei stessa si poneva. «Quando ho scoperto di essere incinta ho iniziato a fare le ricerche più varie su Google: dai rimedi per la nausea al reggiseno migliore durante l’allattamento. Pensando che come me anche altre donne avessero gli stessi dubbi, ho deciso di mettermi in contatto con loro per dare queste risposte».

Così a gennaio del 2016 è nato Just4Mom, realizzato grazie al prezioso aiuto dell’amica e Seo specialist Serena Triolo. Dentro Laura ha iniziato a metterci post dedicati al rapporto tra maternità e lavoro, alternati a divertenti vignette sfogo in cui molte donne si sono ritrovate. Il blog, quindi, è diventato il suo strumento per «essere vicina alle altre mamme, un posto dove confrontandoci su argomenti seri e meno seri». Ma non definitela una mamma perfetta.

Laura viene apprezzata soprattutto perchè non ha paura di dire “sono stanca” oppure “oggi non ce la faccio”. Confessa di scrivere mentre Lavinia dorme o gioca con il papà ed essere lontana dalla famiglia, che vive a Messina, non rende le cose più semplici. «Sono una mamma che si lamenta e la mia è volutamente una scrittura senza veli, genuina e spontanea. La maternità non è uno scherzo, ti sconvolge la vita e non dobbiamo vergognarci se un giorno non riusciamo a fare tutto». Il suo essere vera e il raccontare quanto è bello ma allo stesso tempo complicato essere donna, moglie, lavoratrice e mamma, le ha permesso di cresce tanto e in poco tempo, anche grazie ad un pizzico di ironia.

Ad ottobre del 2016, infatti, Laura è stata notata dall’agenzia “Fattore Mamma” e da quel momento sono iniziati anche progetti importanti con prestigiose aziende come Chicco, Pampers, Johnson & Johnson e Volvo. La sua squadra si è allargata e oggi, ad aiutarla a creare contenuti sempre interessanti è arrivata anche Marilyn Aghemo. Il suo sogno nel cassetto? Far diventare Just4Mom un vero e proprio magazine dedicato alle mamme e le carte per farlo sembrano esserci davvero tutte.

