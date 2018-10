L’appello di MessinaServizi ai cittadini: «Oggi non conferite i rifiuti. Saranno effettuati maggiori controlli»

13 Condivisioni Facebook Twitter

Oggi è sabato e come come tutti i giorni prefestivi non è possibile conferire i rifiuti. I messinesi, però, sembrano non sentirci bene da questo orecchio dato che, nelle settimane precedenti, i cassonetti della spazzatura apparivano comunque pieni. Per ribadire, ancora una volta, il divieto di buttare la spazzatura è intervenuto il presidente di MessinaServizi che ha lanciato un vero e proprio appello alla civiltà ed al rispetto delle regole.

L’invito di Giuseppe Lombardo ai messinesi è quello di «non conferire i rifiuti indifferenziati nei giorni prefestivi, compreso quindi il sabato, così come previsto dall’ordinanza n° 232, e negli altri giorni esclusivamente dalle ore 17 alle 21. Nel chiedere ai cittadini la massima collaborazione – prosegue Lombardo – ribadisco che anche nella giornata di sabato 27 saranno effettuati maggiori controlli per sanzionare chi conferisce nel giorno non previsto dall’ordinanza. Le verifiche saranno attuate attraverso un impiego maggiore di pattuglie di vigili urbani a nord, centro e sud della città di Messina».

Insomma, se da un lato si spera nel contributo dei cittadini, dall’altro MessinaServizi ricorda che chi deciderà di infrangere ancora le regole in materia di rifiuti sarà multato. E le multe nelle scorse settimane sono state diverse, fatte sia a privati che ad attività commerciali. E l’arrivo di nuove fototrappole conferma che non ulteriori gesti di inciviltà non sono più tollerati. La società è costretta a lavorare in una situazione di costante criticità e la collaborazione dei cittadini è fondamentale per consentire la corretta raccolta dei rifiuti ed avere una Messina bella e soprattutto pulita.

Giorni e orari per il conferimento dei rifiuti

A decorrere da giorno 1 ottobre è possibile depositare e conferire i rifiuti indifferenziati dal lunedì al venerdì e nella giornata di domenica, durante la fascia oraria che va dalle ore 17:00 alle ore 21:00. Il sabato e nei giorni festivi vige il divieto assoluto di buttare la spazzatura.

