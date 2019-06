La Badiazza al 1° posto tra i Luoghi del Cuore FAI di Messina e provincia

1145 Condivisioni Facebook Twitter

Con 9.006 voti la Badiazza ha ottenuto, in occasione della campagna “I luoghi del cuore 2018” organizzata dal FAI (Fondo Ambiente Italiano) la 42º posizione tra i siti in gara in tutta Italia, la 5° in Sicilia e il 1° posto tra i luoghi di Messina e provincia. Per celebrare questo risultato, si è deciso di apporre presso la Chiesa Santa della Scala una targa commemorativa.

«Luoghi del cuore – ha commentato in proposito l’assessore alla Cultura Roberto Vincenzo Trimarchi – una emozionale espressione per indicare luoghi unici e fascinosi che richiamano ricordi, identità ed esaltano il nostro senso di appartenenza al territorio da salvaguardare e valorizzare».

La cerimonia si terrà a partire dalle 10.00 di venerdì 21 giugno e sarà un’occasione per ribadire l’importanza e ricordare la bellezza di questo suggestivo pezzo del patrimonio storico e paesaggistico messinese. La chiesa, di epoca medievale, di S. Maria della Valle (o della Scala), detta anche Badiazza perché sorge nel letto dell’omonimo torrente, si trova ai piedi dei colli San Rizzo e rappresenta una testimonianza di inestimabile valore storico del passato della città.

La campagna “I luoghi del cuore” organizzata dal FAI si è tenuta lo scorso autunno e ha coinvolto tutta la Penisola con l’obiettivo di effettuare un censimento dei luoghi da non dimenticare, da valorizzare e custodire con maggiore cura e attenzione.

Alla cerimonia di posa della targa “Badiazza 1° Luogo del Cuore Fai a Messina 2018” parteciperanno le Autorità cittadine, il Comitato proponente alla partecipazione del censimento FAI, la delegazione FAI, una rappresentanza del Centauro Onlus, associazione che negli ultimi anni si è adoperata per la rinascita e la valorizzazione culturale della Badiazza.

