Incidente sulla A18: si escludono responsabilità del Cas

3 Condivisioni Facebook Twitter

Novità sull’incidente avvenuto, ieri, sull’autostrada A18, all’altezza dello svincolo di Giardini Naxos, durante il quale una delle due macchine coinvolte ha preso fuoco. Il Cas ha, infatti, comunicato il risultato dei sopralluoghi degli Uffici Tecnici.

Sembra che nell’incidente non sia stato determinante il doppio senso di circolazione nella tratta: «In relazione al sinistro – scrive il Consorzio Autostrade Siciliane – verificatosi nel doppio senso di circolazione della tratta Taormina/Giardini Naxos si escludono responsabilità del gestore autostradale in quanto la tratta è costantemente monitorata, mentre continuano senza sosta, tutti i lavori avviati nelle autostrade A20 e A18 a cui, settimanalmente, si aggiungono quelli in programmazione».

Il doppio senso di circolazione è stato improntato a seguito della chiusura della galleria Giardini Naxos per la caduta di calcinacci ed altro materiale dalla volta. Non potendo interdire la viabilità di quella tratta per la sua centralità nel territorio, è stato realizzato il doppio senso di circolazione nella carreggiata opposta per il tempo necessario alla effettuazione di tutti i lavori di messa in sicurezza della Galleria.

Sul punto, il Direttore Generale ing. Salvatore Minaldi, rende noto che: «gli interventi di manutenzione da eseguire nella Galleria saranno avviati prossimamente per concludersi entro giugno di quest’anno».

(16)