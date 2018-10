Inceneritore Valle del Mela. Il Consiglio dei Ministri decide lo STOP

6 Condivisioni Facebook Twitter

La lotta contro la costruzione dell’Inceneritore della Valle del Mela si è conclusa. Ieri sera il Consiglio dei Ministri hanno detto “no”. Il termovalorizzatore A2A si sarebbe dovuto realizzare all’interno della centrale elettrica di San Filippo del Mela, a 6 km da Milazzo, scatenando la preoccupazione degli abitanti della zona per i rischi legati all’inquinamento e alla salute pubblica.

Da anni il Comitato No Inceneritore del Mela e diversi comuni della Valle del Mela, portavano avanti una battaglia difficile, tra manifestazioni in piazza e perfino il ricorso al TAR del Lazio, in attesa del verdetto finale del Governo nazionale. Ora i loro sforzi sono stati ripagati, grazie anche all’appoggio da parte del Movimento 5 Stelle.

«Lo stop del Consiglio dei Ministri all’inceneritore della Valle del Mela – racconta in una nota il gruppo parlamentare del M5S all’Ars – è un fatto epocale e una vittoria del Governo del Cambiamento. É un risultato dei cittadini per i cittadini, frutto del lavoro dei territori, degli attivisti, dei meet up, dei portavoce del M5S, delle associazioni ambientaliste, dei tecnici e di quanti in questi anni si sono battuti in difesa dei diritti: alla salute e alla tutela dell’ambiente».

Un risultato, che come raccontano i M5S, si traduce in una vittoria popolare calmando le paure di tutti i cittadini che temevano per i propri figli e la propria salute.

«Questo risultato dimostra che finalmente i cittadini hanno un interlocutore serio a Roma, – conclude il gruppo parlamentare del M5S all’Ars – che c’è un Governo capace di ascoltare le istanze e le preoccupazioni dei cittadini, che non lascia soli i sindaci, che ha a cuore la salute delle persone e la tutela dell’ambiente, che traduce in fatti e atti concreti le richieste provenienti dai territori e che è capace di dare risposte serie e concrete in tempi rapidi. Lo stop alle autorizzazioni è la prova che il caos gestionale dell’emergenza rifiuti nell’Isola non sarebbe stato risolto costruendo l’inceneritore nella Valle del Mela. Per uscire dal pantano ventennale e dall’emergenza occorre dotare la Sicilia di impianti per incentivare la raccolta differenziata, ancora al di sotto delle percentuali imposte dalla legge».

