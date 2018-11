11 Condivisioni Facebook Twitter

La fortuna bacia Messina. Vinti 2 milioni di euro con un gratta e vinci. Il biglietto fortunato è stato acquistato al Bar Tabacchi della Stazione Esso sulla SS114. Ignota l’identità del vincitore, che porta a casa una cifra a sei zeri. A rendere nota la vincita è la Lottomatica.

Non è la prima volta che la dea bendata fa tappa nella Città dello Stretto.

Lo scorso aprile a Messina sono stati vinti quasi 21mila euro, con un 5 al SuperEnalotto, in una tabaccheria di via Centonse. Appena un anno fa è stato centrato invece un 10elotto, che ha regalato a Messina il record per la vincita più alta in Italia con questo gioco, pari a 50mila euro.

