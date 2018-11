Giro di vite ai locali della movida di Messina: presto nuove regole

14 Condivisioni Facebook Twitter

Musica non oltre le 00.30 il venerdì e il sabato, niente bevande da asporto in vetro e impegno a fare la raccolta differenziata: sono questi alcuni dei principali cambiamenti che potrebbero interessare a breve i locali del centro storico, ritrovi principali della movida notturna della città di Messina.

Nella giornata di ieri, infatti, l’assessore alle Attività Produttive Dafne Musolino ha incontrato le associazioni di categoria per discutere delle criticità del centro storico. Nel corso del tavolo tecnico, cui hanno partecipato anche rappresentanti della Polizia Municipale e della Polizia Metropolitana, si è deciso di elaborare un “codice di autoregolamentazione dei titolari di attività del centro storico relativamente alla somministrazione di alimenti e bevande”.

Questo codice, ancora in fase di stesura, stabilisce alcune regole di comportamento e un preciso calendario riguardante l’intrattenimento musicale all’aperto:

lunedì e mercoledì niente intrattenimento musicale all’aperto;

martedì e giovedì è permessa la musica sino alle ore 23.00;

venerdì e sabato è consentita la musica sino alle 00.30;

domenica è consentita la musica fino alle 23.00.

In ogni caso, è prevista una tolleranza di un quarto d’ora.

Ma le norme stabilite dal codice di autoregolamentazione non si fermano qui. Per assicurare il mantenimento del decoro nel centro storico, i proprietari dei locali dovranno assicurare la pulizia delle aree limitrofe alla propria attività, evitare di distribuire bevande da asporto in vetro e fare la raccolta differenziata procurandosi da sé i bidoni necessari. Infine, i proprietari degli esercizi commerciali interessati dovranno affiggere dei cartelli nei propri locali per comunicare ai clienti l’orario in cui è consentita la musica.

«Si è raggiunta anche un’intesa – si legge in una nota del Comune – sull’opportunità di avviare una campagna di sensibilizzazione sulle conseguenze del consumo di alcol oltre i limiti previsti e sulla necessità di incoraggiare il ricorso alla sosta a pagamento nei parcheggi adibiti a tale servizio, prevedendo un rimborso sul ticket utilizzato per la consumazione.

L’Amministrazione, inoltre, si è impegnata a «garantire un tavolo permanente di confronto con le associazioni di categoria per lo sviluppo economico e sostenibile ed elaborare un regolamento che premi le attività virtuose che rispetteranno le regole, con una finalità deflattiva dell’inosservanza delle regole così condivise».

Le regole sopraelencate non sono ancora entrate in vigore e potrebbero subire delle modifiche. La prossima settimana l’Amministrazione comunale incontrerà nuovamente le associazioni di categoria che, nel frattempo, avranno avuto modo di confrontarsi con esercenti e proprietari di bar e locali cittadini.

