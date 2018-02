Gentiloni a Messina: tutto quello che c’è da sapere sulla visita di domani

12 Condivisioni Facebook Twitter

Gentiloni a Messina: è questa la notizia che risuona sullo Stretto. Il presidente del Consiglio arriverà domani in città per presiedere al convegno “Con le radici nella storia, scriviamo il futuro”, durante il quale sarà presentata la nuova realtà editoriale nata dalla fusione tra Gazzetta del sud e Giornale di Sicilia.

L’incontro si svolgerà, alle ore 16:15, al teatro Vittorio Emanuele e tra gli interventi in scaletta compare proprio quello del presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni.

La visita di Gentiloni a Messina s’inserisce nel quadro di incontri a tema politico del Pd in vista delle prossime elezioni nazionali del 4 marzo. Non si conosce ancora il focus del discorso, ma possiamo immaginare che l’attenzione si concentrerà su alcuni dei punti più importanti inseriti nel programma del partito. E’ una sinistra che vuol mostrarsi affidabile, illustrando i risultati ottenuti in questi anni di governo e che s’impegnerà su temi caldi come lavoro, riduzione delle tasse, diritti e cultura.

Modifiche alla viabilità

Com’è prevedibile, un evento di tale portata provocherà delle modifiche alla viabilità, disposte da un’ordinanza comunale per ragioni di sicurezza e per consentire il sereno svolgimento della manifestazione.

Non capita certo tutti i giorni di avere un ospite così importante, per questo l’Atm ha effettuato una serie di modifiche ai percorsi delle linee Bus. Ecco tutte le informazioni per non incorrere in spiacevoli sorprese e muovervi serenamente in città durante lo svolgimento della conferenza.

Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati in tempo reale sul sito dell’Atm.

