Messina. Predisposto il servizio navetta per il Festival degli Aquiloni

Messina. L’ATM ha disposto la modifica del percorso della linea bus 79 e l’istituzione di un servizio di bus navetta in occasione del Festival degli Aquiloni, la cui seconda edizione si terrà a Torre Faro questo fine settimana.

La variazione riguarderà ovviamente le giornate di sabato 28 e domenica 29 aprile.

La linea 79, in partenza da Cavallotti, effettuerà il capolinea alla statua di Padre Pio, alla fine di via Circuito, per tornare verso sud svoltando a destra in via Nova, poi in via Ortopedico e riprendendo così il percorso regolare.

Dalla fine di via Circuito, quindi, saranno attivate due bus navette in sostituzione del 79. Il servizio partirà dalla statua di Padre Pio, alla fermata della linea regolare, per poi percorrere via Nuova, via Palazzo, via Fortino, contrada Torre Bianca, la Circonvallazione Tirrena e la Strada Statale 113, e infine tornare al punto di partenza tramite via Nuova.

Le deviazioni di percorso sono consultabili sul sito dell’ATM (Azienda Trasporti di Messina) e tramite app MyATM.

