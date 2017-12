Evade dagli arresti domiciliari per pagare l’affitto. Arrestato dai Carabinieri.

3 Condivisioni Facebook Twitter

I Carabinieri della Stazione di Furnari hanno arrestato Nasreddine Lihiou, tunisino di 28 anni, evaso dai domiciliari. Il giovane era accusato di estorsione e violazioni in materia di stupefacenti, reati commessi in Provincia di Ferrara.

I militari, nel corso di un servizio di controllo del territorio, svolto nel primo pomeriggio di ieri nell’ottica di garantire maggiore prevenzione e sicurezza in concomitanza con i festeggiamenti di fine anno, hanno notato e sorpreso il giovane aggirarsi per le vie del paese, per altro a distanza considerevole rispetto al proprio domicilio.

All’atto del controllo, Nasreddine Lihiou si è giustificato con i Carabinieri affermando di essere uscito soltanto per poter “pagare l’affitto”.

L’uomo, al termine delle formalità di rito, è stato riaccompagnato presso il proprio domicilio, in regime degli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.

