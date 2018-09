De Luca: «Salteranno tanti posti di lavoro nel settore pubblico». L’annuncio shock del sindaco di Messina

25 Condivisioni Facebook Twitter

Le ultime dichiarazioni del sindaco di Messina, Cateno De Luca, tuonano come un fulmine a ciel sereno. «Salteranno tanti posti di lavoro nel settore pubblico» ha annunciato il primo cittadino dopo essere stato definito dai segretari di Cgil, Cisl e Uil “il peggior sindaco che Messina abbia mai avuto“.

Giovanni Mastroeni, Tonino Genovese e Ivan Tripodisindacati, hanno puntato il dico contro De Luca a causa dei numerosi rinvii del loro appuntamento: «continua a snobbare il confronto» hanno affermato ieri nel corso di una conferenza stampa. Un confronto al cui centro ci sarebbero stati i 92 posti di lavoro persi in 92 giorni di Amministrazione De Luca.

Secondo i sindacati, infatti, il progetto di razionalizzazione dei costi e la rivoluzione delle società partecipate, ovvero Atm, Amam e Innova Bic, tra rinnovi di contratto negati e mancate assunzioni, si sarebbe perso un posto di lavoro al giorno dall’insediamento del sindaco De Luca e della sua Giunta.

E invece di raffreddare gli animi, il primo cittadino ribatte con affermazioni altrettanto dure, annunciando che altri dipendenti potrebbero rimanere senza lavoro: «perché creati illecitamente oppure perché mantenerli sarebbe un illecito e non temo le pressioni e le minacce» afferma De Luca che rivolgendosi direttamente ai segretari di Cgil, Cisl e Uil dichiara:«Le organizzazioni sindacali hanno aperto la guerra contro l’azione di buon governo che stiamo portando avanti per rompere le lobby che hanno messo in ginocchio la città. Inventarsi posti di lavoro nel settore pubblico con i soldi dei contribuenti non è mestiere che mi appartiene, anzi non è mio intendimento rubare questo ruolo ai soggetti che hanno stuprato la città, causando un aumento della spesa pubblica con logiche clientelari e parassitarie».

Secondo il primo cittadino, quindi, numerose assunzioni effettuate negli anni passati soprattutto nelle società partecipate sono stati fatti senza alcuna razionalità e non tenendo conto della meritocrazia, innescando un pericoloso meccanismo che avrebbe messo in ginocchio Messina: «Anche un Condominio va amministrato tenendo conto delle entrate effettive e non rendendo effettive le uscite e farlocche le entrate come è avvenuto nelle partecipate, dove l’irrazionale arruolamento del personale, che ha rappresentato l’illiceità, con il beneplacito silente anche delle organizzazioni sindacali è divenuta la regola per massacrare la città».

Arriva poi l’ultima stoccata che sembra sancire l’inizio di un rapporto sul filo del rasoio tra sindaco e sindacati:« Rispetto il ruolo delle organizzazioni sindacali – conclude De Luca – ma non intendo governare Messina a braccetto di chi si è dimostrato un massacratore della meritocrazia e delle speranze della città».

