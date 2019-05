Banco per l’infanzia: a Messina la raccolta di prodotti per bambini in difficoltà

6 Condivisioni Facebook Twitter

Si svolgerà anche a Messina e a Milazzo l’iniziativa Banco per l’infanzia della Fondazione Mission Bambini che oggi e domani, 25 e 26 maggio, coinvolgerà tutta l’Italia nella raccolta di prodotti di prima necessità per i bambini in difficoltà. Tutto quello che verrà donato sarà poi distribuito in case di accoglienza per minori, a nidi e spazi gioco, secondo il criterio della prossimità territoriale rispetto al punto di raccolta.

«Partecipare al “Banco per l’infanzia” – spiega la Fondazione – significa offrire un aiuto concreto a quei bambini che vivono a poca distanza e che non hanno a disposizione il necessario per una crescita sana e serena».

Il Banco per l’infanzia arriva quest’anno alla sua sesta edizione ma l’obiettivo rimane invariato: aiutare i bambini che vivono in situazioni di povertà e difficoltà in Italia. Pannolini, salviette, biberon, tutine e giochi, sono solo alcuni dei prodotti che si possono donare. Per farlo basta recarsi nei negozi Prénatal di Messina (via Aurelio Saffi, 50) e di Milazzo (Lungomare Garibaldi, 20).

La Fondazione Missione Bambini è una onlus che nasce nel 2000 con l’obiettivo di aiutare ogni giorno i bambini in difficoltà in Italia e nel mondo, senza distinzioni di razza, religione, cultura. In Italia la fondazione lavora sopratutto sul fronte dell’Educazione per i bambini nella fascia 0-6 anni, cercando di aumentare l’offerta di servizi alla prima infanzia e offrendo un aiuto concreto alle famiglie.

All’estero invece, la Fondazione è presente in ben 72 paesi nel mondo e concentra i propri interventi su temi riguardanti la salute e l’educazione, intervenendo in caso di gravi emergenze con progetti di ricostruzione di scuole e strutture per l’infanzia. In diciannove anni di attività, Mission Bambini ha sostenuto 1.400.000 bambini finanziando oltre 1.600 progetti di aiuto in molti paesi.

