Autostrada Messina – Catania: al via lavori urgenti allo svincolo di Fiumefreddo

Il Consorzio Autostrade Siciliane (CAS) ha annunciato stamattina l’avvio immediato di alcuni lavori di urgenza per la messa in sicurezza sull’autostrada Messina – Catania. Gli interventi sono finalizzati alla riparazione degli sbalzi, separati da giunto, in prosecuzione della soletta dell’impalcato e in corrispondenza della pila n. 2 del viadotto Bruinetta, presso lo svincolo Fiumefreddo posizionato nella carreggiata a monte, in direzione Catania.

I lavori sulla A18 sono iniziati subito ed è stato istituito un doppio senso di circolazione (per circa 2,300 km) nella carreggiata lato mare in direzione Messina al fine di consentire lo svolgimento degli interventi. Inoltre, il CAS rassicura che, a conclusione delle verifiche e approfondimenti strutturali in corso d’opera, gli uffici tecnici adotteranno tutte le azioni e gli interventi necessari per assicurare, in via operativa, la messa in sicurezza dei luoghi.

Continua dunque, l’impegno del CAS al fine di migliorare la qualità e sicurezza dell’Autostrada Messina – Catania: proprio usto lo scorso 28 maggio, il CAS ha annunciato l’avvio di alcuni lavori sulla A18 che prevedono la manutenzione dei cavalcavia che si trovano lungo la tratta. I lavori si concluderanno nel maggio 2020 e fanno parte dell’esecuzione di un’importante un progetto più ampio per il potenziamento delle strade.

