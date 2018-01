AMAM. Danni agli impianti: distribuzione dell’acqua interrotta

10 Condivisioni Facebook Twitter

AMAM. Il maltempo della scorsa notte ha danneggiato alcuni impianti che consentono la regolare distribuzione dell’acqua a Messina. I tecnici sono già a lavoro per riparare i guasti, in particolare questa mattina si interverrà per ripristinare il sistema di sollevamento di Pozzo Scordo, che serve tutta la zona di Camaro compresa intorno alla via Gerobino Pilli, zona in cui i lavori dovrebbero essere conclusi domani.

La regolare erogazione dell’acqua, quindi, non riprenderà prima di domani, sino al completamento delle riparazione.

Nella zona sud di Messina è stato interrotto, a causa di forti folate di vento, il collegamento elettrico tra i serbatoi di Tremestieri Alto e Tremestieri Basso, che servono la zona compresa tra la rotonda autostradale e il Villaggio UNRRA. Questo costringerà i tecnici ad azionare gli impianti manualmente direttamente sui luoghi. Compatibilmente con le condizioni meteo il collegamento dovrebbe essere ripristinato entro domani.

