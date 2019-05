Alberto Urso conquista la finale di Amici. Tutta Messina fa il tifo per lui

154 Condivisioni Facebook Twitter

Alberto Urso è uno dei finalisti di Amici. Il giovane tenore messinese ha conquistato giudici e pubblico e si è conquistato un meritato posto in finale. Ci aspetta, quindi, una puntata davvero intensa sabato prossimo, in cui la Sicilia sarà vera protagonista. Insieme ad Alberto, infatti, a conquistare un posto per la finale 2019 del talent di Maria De Filippi è stato anche Vincenzo Di Primo, ballerino originario di Catania. A salire sul palco per l’ultima sfida saranno anche Giordana Angi e Rafael Quenedit.

Tutta Messina fa il tifo per Alberto Urso e la città è pronta a sostenere il suo talento anche durante l’attesa finale di Amici 2019. In molti sono convinti che il giovane tenore, dall’indiscusso talento, riuscirà ad ottenere la vittoria ma, al momento, ciò che possiamo affermare è che le carte per vincere Amici Alberto le ha tutte.

