Accorinti. Svelato il mistero sui 100mila euro da donare a Messina

Messina. Si torna a parlare dei 100 mila euro dell’indennità da sindaco che Renato Accorinti ha annunciato di voler devolvere alla città dello Stretto per realizzare iniziative in campo sociale e sportivo, e per acquistare defibrillatori da posizionare nei luoghi pubblici.

Già nel 2013 l’allora primo cittadino aveva dichiarato la sua intenzione di rinunciare allo stipendio da Sindaco per restituirlo alla città. A poche settimane dalla chiusura del mandato, Accorinti aveva parlato nuovamente di questa sua promessa e specificato che i suoi 100 mila euro di indennità sarebbero stati usati per progetti di inclusione, tramite, tra le altre cose, la creazione di spazi in cui i ragazzi avrebbero potuto riunirsi e praticare sport, e per iniziative riguardanti la sanità.

Proprio su quest’ultimo punto è tornato ieri, durante la conferenza stampa di presentazione del laboratorio di partecipazione civica Messinaccomuna, quando, interrogato sulla questione, ha dichiarato di stare aspettando conferma per una riunione che dovrebbe tenersi in settimana, presumibilmente venerdì, con l’Ordine dei medici, l’Ordine degli infermieri, il 118, l’Inps e gli ospedali Piemonte e Papardo. In quest’occasione, Accorinti dovrebbe coordinarsi con gli esperti del settore per capire come muoversi e per vedere se siano interessati a partecipare comprando anch’essi defibrillatori in più.

Nel frattempo, comunque, ha dichiarato l’ex Sindaco della città dello Stretto: «Ho contattato il responsabile nazionale e il responsabile regionale della Phillips per l’acquisto di una ventina di defibrillatori – ha spiegato. Si sono mostrati entusiasti del progetto, sono venuti a Messina e abbiamo parlato dei costi».

Quindi, se ne dovrebbe sapere qualcosa di più nei prossimi giorni. Al momento si sa che l’idea generale era quella di garantire la presenza di defibrillatori nei punti nevralgici della città, in modo da consentire un intervento immediato in caso di emergenza. In aggiunta, sempre nel progetto iniziale, era contemplata l’istituzione di corsi gratuiti di formazione attraverso i quali anche i cittadini comuni avrebbero potuto imparare a utilizzare lo strumento salvavita.

