Autostrada Messina-Palermo: nuovi lavori di manutenzione sulla A20

Il Cas ha avviato i lavori di manutenzione agli impianti elettrici, di illuminazione e al verde nell’autostrada A20 Messina-Palermo. I tratti interessati sono: lo svincolo di Santo Stefano di Camastra e le gallerie tra Sant’Agata di Militello e Tusa, in entrambe le direzioni di marcia e il tratto da Messina a Barcellona Pozzo di Gotto.

L’insieme degli interventi di manutenzione elettrica nella Messina-Palermo – che si concluderanno a metà maggio 2019 e sono finanziati con fondi del Cas – saranno eseguiti, in corso di traffico ed in orario diurno, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione dello Svincolo di Santo Stefano Camastra, lungo le carreggiate (in entrambe le direzioni) dell’area di svincolo di Santo Stefano Camastra (per circa 4 km) ed all’interno delle gallerie tra S. Agata Militello e Tusa (posizionate in entrambe le direzioni di marcia).

Per eseguire i lavori sarà necessario parzializzare di volta in volta i luoghi in cui opererà il cantiere. Viabilità con limite di velocità di 60 km/h (nelle carreggiate) e di 40 km/h (negli svincoli) e divieto di sorpasso. Sui tratti sarà posizionata la segnaletica con indicazione della manutenzione e delle deviazioni.

Le manutenzioni del verde – già in corso d’opera – nell’autostrada Messina-Palermo, nella tratta tra la Tangenziale di Messina e Barcellona Pozzo di Gotto, inclusi gli svincoli di Tremestieri, Gazzi, Messina Centro, Messina Boccetta, in entrambe le direzioni di marcia, saranno in conclusione per fine febbraio 2019.

