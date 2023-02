RGF 7/2020. In Messina (ME), Villaggio Mili San Marco – Lotto UNICO: terreni fg 175 p.lle 661, 662, 663, 664, 1515, 1516. Risulta gravante sui terreni p.lle 661-662-663-664 una servirtù di passaggio mezzi agricoli. PREZZO BASE Euro 35.463,20. Offerta minima Euro 26.597,40. Rilancio minimo in aumento Euro 800,00. Asta senza Incanto 18/04/2023 ore 12:00 presso studio del Curatore in Messina, Via Trento 15/D. G.D. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Curatore fallimentare Avv. Nulli Daniela 0902922072, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(2)