RGF 45/2013. In Furci Siculo (ME), Via C. Battisti n. 226 – Lotto UNICO: A) piena proprietà locale commerciale al piano terra consistenza mq 102. B) nuda proprietà immobile abitativo in corso di costruzione piano primo, superficie commerciale mq 146,35, categoria “in corso di costruzione”;. C) nuda proprietà mansarda non abitabile piano terzo sottotetto, consistenza mq 53. PREZZO BASE Euro 111.725,00. Offerta minima Euro 83.793,75. Rilancio minimo in aumento Euro 5.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 29/05/2024 ore 10:00 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.doauction.it. G.D. Dott. Madia Daniele Carlo. Curatore fallimentare Dott. Panzera Gaetano 090695475, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

