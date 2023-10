RGF 16/2009. In Messina (ME), Via Centonze n. 80 is. 218. comparto 5 – Lotto UNICO: Locale deposito con oneri condominiali ordinari e straordinari maturati fino all’aggiudicazione e quantificati in Euro 16.111,15 graveranno sull’acquirente aggiudicatario. PREZZO BASE Euro 56.953,12. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. Asta senza Incanto 26/01/2024 ore 12:30 presso Tribunale di Messina via Tommaso Cannizzaro Piazza S. Pugliatti. G.D. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Curatore fallimentare Avvocato Riso Lucrezia 090675101, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

