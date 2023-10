RGE 88/2018. In Gaggi (ME), Via Taormina 8 – Lotto UNICO: Appartamento al piano 3° di vani 5,5. L’immobile, composto da ingresso su disimpegno, cucina, soggiorno, due camere, un ripostiglio ed un bagno, oltre balcone corrente su tutto il perimetro dell’alloggio e porzione del sovrastante terrazzo collegato solo per mezzo del vano scala condominiale (e catastalmente individuato con altro subalterno), sviluppa una superficie lorda complessiva, mq 103,00. lastrico solare, piano 4, mq 213. PREZZO BASE Euro 55.000,00. Offerta minima Euro 41.250,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Asta senza Incanto 15/12/2023 ore 09:45 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Correnti Antonio 0906012019, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

