RGE 86/2019. In Messina (ME), Via Comunale Camaro pal. G 183/1 – Lotto 1: Deposito commerciale seminterrato, della superficie di mq 225,00 circa con ingresso indipendente dal cortile condominiale. All’interno, in prossimità dell’ingresso, è presente un piccolo vano W.C. e risulta suddiviso in più ambienti creati mediante la realizzazione di alcuni divisori. PREZZO BASE Euro 110.250,00. Offerta minima Euro 82.687,50. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. In Nizza di Sicilia (ME), Contrada Licandro – Lotto 2: Piena proprietà della quota di un terzo: a) Fabbricato inagibile con annessa corte di terreno per una superficie complessiva di mq 100 circa. Zona collinare di difficile accesso con mezzi meccanici. b) Terreno agricolo forma trapezoidale, estensione complessiva di circa mq. 3.980,00, pianeggiante. In catasto fg 2, part.29, seminativo irr arb, cl.2, sup. are 39,80, RD € 31,86 RA € 22,61. PREZZO BASE Euro 16.020,00. Offerta minima Euro 12.075,00. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. Asta senza Incanto 16/11/2023 ore 16:00 presso studio del delegato in Messina, Via Università n. 1. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Giuffrè Caterina 090662484, per info e visita immobile.

