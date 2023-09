RGE 83/2020. In Messina (ME), Strada Comunale Vill SS. Annunziata – Lotto UNICO: appartamento, Condominio Annunziata 80, fabbricato A, composto da ingresso, tre camere, disimpegno, due bagni e tre balconi, posto al piano secondo, superficie catastale 158 mq. PREZZO BASE Euro 119.166,00. Offerta minima Euro 89.374,50. Rilancio minimo in aumento Euro 4.000,00. Asta senza Incanto 21/11/2023 ore 09:30 presso studio del delegato in Messina via Ghibellina 143. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Notaio Minutoli Mariagrazia 0906512281, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(3)