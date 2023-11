RGE 81/2021. In Messina (ME), via Consolare Pompea 7, quartiere Paradiso – Lotto UNICO: Appartamento al primo piano in uno stabile di sette piani fuori terra con 18 unità immobiliari, con ingresso da una traversa che si innesta sulla Via Consolare Pompea. L’appartamento è composto da 3 camere da letto, una cucina, un salone/soggiorno, un bagno, un ripostiglio e due balconi, uno dei quali parzialmente chiuso con una struttura precaria, creando un piccolo vano adibito a lavanderia. PREZZO BASE Euro 124.000,00. Offerta minima Euro 93.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Asta senza Incanto 02/02/2024 ore 18:00 presso studio del delegato in Messina, Via Nicola Fabrizi 71. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Grosso Fabrizio 090670703, per info e visita immobile.

