RGE 77/2021. In Messina (ME), Viale Aranci – Lotto UNICO: appartamento posto al 2° piano, facente parte di un fabbricato a più elevazioni, composto da ingresso, soggiorno, cucina. camera da letto, cameretta e bagno oltre balconi, superficie lorda complessiva mq 96 circa. PREZZO BASE Euro 53.500,00. Offerta minima Euro 40.125,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 13/09/2024 ore 10:30 presso Sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Campagna Maria Luisa 3388983039, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

