RGE 67/2021. In Taormina (ME), via Nazionale 248 – Lotto UNICO: intero fabbricato da cielo-terra destinato a struttura turistico ricettiva (albergo). In Catasto fabbricati al fg. 4, p.lla 58 sub 1 e terreni pertinenziali sovrastanti e limitrofi il fabbricato, identificati al fg. 4, p.lle 55 (qualità fico d’india) e 56 (pascolo). Il lotto consiste nell’edificio isolato avente due piani seminterrati oltre sei piani f.t. (PT-I-II-III-IV -V) e terreni pertinenziali, costituite da due particelle confinanti tra loro e con terreni di altre ditte. PREZZO BASE Euro 4.050.000,00. Offerta minima Euro 3.037.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 20.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 20/12/2023 ore 12:30 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Cataldo Domenico 090671978, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

