RGE 58/2018. In Spadafora (ME), Via Lungomare 55 – Lotto UNICO: Appartamento, complesso “Cabarita River”, posto al secondo piano di un fabbricato a tre elevazioni f.t., di superficie di mq 57,50, composto da tre vani, cucina-soggiorno, camera da letto, spogliatoio e bagno. PREZZO BASE Euro 45.000,00. Offerta minima Euro 33.750,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 18/02/2022 ore 17:00 presso studio legale Palumbo-Magaudda in Messina Piazza Catalani n.6. G.E. Dott. Armaleo Domenico. Delegato alla vendita Avv. Magaudda Giuseppe 3342635809, per info e visita immobile.

