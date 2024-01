RGE 57/2018. In Messina (ME), Via Vetro 7, quartiere Contesse – Lotto 1: appartamento per civile abitazione ubicato al piano secondo di un fabbricato residenziale a due elevazioni f.t. oltre piano mansardato. PREZZO BASE Euro 33.350,00. Offerta minima Euro 25.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Messina (ME), Via Marco Polo 250, quartiere Contese – Lotto 2: appartamento al p.t. (prima elevazione f.t.). PREZZO BASE Euro 23.400,00. Offerta minima Euro 17.550,00. Rilancio minimo in aumento Euro 800,00. In Messina (ME), Via San Francesco 5, quartiere Contesse – Lotto 3: appartamento per civile abitazione consistenza 80 mq. locale deposito consistenza 63 mq. PREZZO BASE Euro 96.000,00. Offerta minima Euro 72.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Asta senza Incanto 20/03/2024 ore 09:30 presso Sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Cannistraci Silvana 3492634866, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

