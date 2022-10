RGE 52/2020. In Messina (ME), VIA SETAIOLI -VIA SAN GIOVANNI DI MALTA – Lotto UNICO: Piena proprietà per 1/1 di appartamento della superficie commerciale di 110,98 mq, 1° piano sottostrada. PREZZO BASE Euro 41.855,79. Offerta minima Euro 31.391,84. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 20/12/2022 ore 09:30 presso studio del delegato in Messina, Via La Farina n.171 is. G. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Molonè Mariagrazia 3888334708, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

