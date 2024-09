RGE 358/2012- 203/13 RGE. In Francavilla di Sicilia (ME), via Ariosto 15-17 – Lotto 5: Fabbricato a quattro el. f.t., collegate da scala interna, composto da un vano a P.T., da un vano a P. 1°, da soggiorno, disimpegno, cucina e lavanderia a P. 2° e da due vani e w.c. con terrazza a livello a P. 3°, classe G.Prezzo base d’asta: euro 25.201,70 Notizie sulla regolarità urbanistica nella perizia e nell’avviso integrale di vendita. VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte il 27.11.2024 alle ore 9.15 Luogo: Studio Notaio Giuseppe Vicari, Via Cesare Battisti 13, 98122 Messina G.E. Dott.ssa D’Angelo Notaio Delegato e custode: Giuseppe Vicari

Siti internet: www.tribunale.messina.it., www.asteavvisi.it, www.asteannunci.it

(2)