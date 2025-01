RGE 33/2021. In Giardini-Naxos (ME), Via Chianchitta 252 – Lotto UNICO: Abitazione civile della superficie commerciale di 123 mq posto al terzo piano di un corpo di fabbrica a quattro elevazioni f.t. composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, tre camere, bagno, wc ed un balcone chiuso con verandina in alluminio e vetro. PREZZO BASE Euro 63.576,00. Offerta minima Euro 47.682,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.900,00. Asta senza Incanto 03/04/2025 ore 10:00 presso studio Legale dell’Avv. Simone La Rocca in Messina, Via Giuseppe La Farina n. 64. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Potestà Leonida 0903692667, per info e visita immobile.

