RGE 33/2019. In Messina (ME), Via Pietro Castelli – Lotto 5: piena proprietà di un locale deposito posto al piano S3 scala A superficie lorda commerciale mq 90 circa. PREZZO BASE Euro 49.300,00. Offerta minima Euro 36.975,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. In Messina (ME), Via Pietro Castelli – Lotto 6: piena proprietà di un locale deposito posto al piano S1 scala B superficie lorda commerciale mq 50 circa. PREZZO BASE Euro 24.600,00. Offerta minima Euro 18.450,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Messina (ME), Via Pietro Castelli – Lotto 7: piena proprietà di un locale deposito posto al piano T scala B superficie lorda commerciale mq 9 circa. PREZZO BASE Euro 6.600,00. Offerta minima Euro 4.950,00. Rilancio minimo in aumento Euro 200,00. In Messina (ME), Via Pietro Castelli – Lotto 8: piena proprietà di un locale deposito posto al piano S4 superficie lorda complessiva mq 93,00 circa. PREZZO BASE Euro 62.900,00. Offerta minima Euro 47.175,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. In Messina (ME), Via Pietro Castelli – Lotto 9: piena proprietà di un locale deposito posto al piano S3 superficie lorda complessiva mq 9,00 circa. PREZZO BASE Euro 6.400,00. Offerta minima Euro 4.800,00. Rilancio minimo in aumento Euro 200,00. In Messina (ME), Via Pietro Castelli – Lotto 10: piena proprietà di un locale deposito posto al piano S3 superficie lorda complessiva mq 85,00 circa. PREZZO BASE Euro 57.900,00. Offerta minima Euro 43.425,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. In Messina (ME), Via Pietro Castelli – Lotto 11: piena proprietà di un locale deposito posto al piano S3 superficie lorda complessiva mq 9,00 circa. PREZZO BASE Euro 6.500,00. Offerta minima Euro 4.875,00. Rilancio minimo in aumento Euro 200,00. In Messina (ME), Via Pietro Castelli – Lotto 12: piena proprietà di un locale deposito posto al piano S3 superficie lorda complessiva mq 5 circa. PREZZO BASE Euro 3.500,00. Offerta minima Euro 2.625,00. Rilancio minimo in aumento Euro 100,00. In Messina (ME), Via Pietro Castelli – Lotto 13: piena proprietà di un locale deposito posto al piano S3 superficie lorda complessiva mq 8 circa. PREZZO BASE Euro 8.160,00. Offerta minima Euro 6.120,00. Rilancio minimo in aumento Euro 200,00. In Messina (ME), Via Pietro Castelli – Lotto 14: piena proprietà di un locale deposito posto al piano S2 scala A superficie lorda complessiva mq 4 circa. PREZZO BASE Euro 5.600,00. Offerta minima Euro 4.200,00. Rilancio minimo in aumento Euro 200,00. Asta senza Incanto 17/05/2024 ore 10:00 presso locali della DEAS in Messina via Nino Bixio n. 33. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Campagna Maria Luisa 3388983039, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

